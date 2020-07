Mehr Geld für Miliz, Cyber-Krieg und ABC-Abwehr

Diese ist tatsächlich nicht absehbar. Das ändert freilich nichts am grundsätzlichen Befund, wonach das Heer nach wie vor sehr stark auf „Kriegsszenarien an der österreichischen Grenze“ ausgerichtet ist – inklusive jeder Menge an Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung. Tanner: „Da wollen wir verschlanken.“

Was sind nun die konkreten Herausforderungen? Militärisch nannte Tanner die etwa 50 Cyberangriffe pro Tag, dazu noch Krisen und Katastrophen wie die Corona-Pandemie. Strukturell machen dem Bundesheer eine in die Jahre gekommene Infrastruktur sowie 8.000 Pensionierungen zu schaffen, die in den nächsten zehn Jahren anstehen.

Die Pensionierungswelle hat auch ihr Gutes: Letztlich führt sie dazu, dass der Personalstand und damit die Kosten sinken.

Niemand müsse um den Job fürchten, betonte Generalstabschef Robert Brieger. Derzeit sind rund 20.500 Personen beim Bundesheer beschäftigt, 15.500 Mann in der Truppe.