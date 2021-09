Mehr für kleine Pensionen: Drei Prozent bis 1.000 Euro

Kanzler Sebastian Kurz betont den Entlastungscharakter: Die Pandemie hätte leider starke Preisanstiege in den verschiedensten Lebensbereiche zur Folge gehabt. Es sei ihm daher wichtig, dass „gerade jene Pensionistinnen und Pensionisten mit niedrigen und mittleren Pensionen bei der anstehenden Pensionserhöhung stärker berücksichtigt werden und die Erhöhung deutlich über dem Inflationswert ausfällt.“ Vizekanzler Werner Kogler sagt: „Wir möchten ein gutes Leben im Alter sicherstellen, vor allem für Menschen mit niedrigen Pensionen. Gerade Frauen sind im Alter oft armutsgefährdet, hier gilt es gegenzusteuern und das gelingt.“

Empört reagiert Pensionistenverbands-Präsident Peter Kostelka. Er bezeichnet die 1,8 Prozent Pensionsanpassung angesichts der stärksten Teuerungswelle seit elf Jahren als „völlig unzureichend“. Das habe mit Kaufkraftsicherung nichts zu tun. „Wir fordern mindestens zwei Prozent für alle. Und vier Prozent für die Bezieher kleiner Pensionen“, so Kostelka. Und er will verhandeln und nicht vor vollendete Tatschen gestellt werden. Am Montag hätte Kostelka in dieser Causa Sozialminister Wolfgang Mückstein treffen sollen.