Experte Marin: "Pensionsreform nicht dem Wohlfühl-Populismus überlassen"

Erhöhung des Pensionsalters

So seien etwa die politischen Argumente gegen die Erhöhung des Pensionsalters „wirklich dumm und intellektuell unredlich“, sagt Marin. Es sei an sich ein klarer Fall: Die Lebenserwartung steigt pro Jahr um 71 bis 101 Tage – die Menschen leben länger. Wenn das Pensionsalter nicht zumindest ein bisschen mit angehoben wird, bleibe bei gleicher Arbeitszeit ständig mehr Freizeit – und dafür unterm Strich weniger Geld übrig.

In Österreich liegt das Pensionsalter bei 60 Jahren für Frauen, bei 65 für Männer. In Deutschland wird diskutiert, es von derzeit 67 auf 69 oder 70 anzuheben. In Dänemark liegt es für den Jahrgang 1973 bereits bei 70,5 Jahren. Babys, die heuer, 2021, geboren wurden, sollten laut Berechnungen bis 77,5 Jahre arbeiten.

"Ungesetzliche" Pensionserhöhung

Eine zweite „Schraube“ ist die Pensionserhöhung: Im Gesetz von 2004 ist festgeschrieben, dass alle Pensionen jährlich an den Verbraucherpreisindex anzupassen sind.

In den vergangenen 15 Jahren wurde aber nach Verhandlungen mit Seniorenvertretern etwas draufgelegt und per Parlamentsbeschluss abgesegnet. So betrug die Inflation 2019 auf 2020 rund 1,5 Prozent, kleine Pensionen wurden um 3,5 Prozent erhöht.

Pensionsexperte Marin dazu: „Wenn man eine soziale Staffelung will, muss man nur ein Modell durchrechnen und zum Gesetz machen. Aber man darf nicht ständig gesetzwidrig agieren.“