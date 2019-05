Mehr als nur eine EU-Wahl: Die Stunde Europas

Sie ist die zweitgrößte demokratische Übung der Welt nach dem Urnengang in Indien – die Wahl zum Europäischen Parlament. In den vergangenen drei Tagen haben bereits sieben Länder abgestimmt. Wenn heute Nacht um 23 Uhr die letzten Wahllokale in Italien schließen, werden die Bürger der anderen 21 EU-Staaten, darunter auch Österreich, ihre Stimme für die Zukunft Europas abgegeben haben.

Und sie werden eine Ära beenden: Erstmals in der Geschichte des EU-Parlaments werden die beiden großen Traditionsparteien – EVP und Sozialdemokraten – zusammen keine Mehrheit mehr haben. Daran wird auch das überraschende Wahlergebnis aus den Niederlanden, wo bereits am Donnerstag gewählt wurde, nichts ändern. Dort hatte der Spitzenkandidat der europäischen Sozialdemokraten, Frans Timmermans, die bis dahin völlig am Boden liegende Arbeitspartei völlig unerwartet zum Sieg gepusht.

Doch den europaweiten Trend wird dies nicht herumreißen. EVP und Sozialdemokraten müssen sich auf herbe Verluste einstellen, während den Rechtspopulisten massive Zugewinne prognostiziert werden. Laut Umfragen könnten die Populisten (inklusive der Linkspopulisten) und Europaskeptiker zusammengenommen bis zu einem Drittel der Stimmen im EU-Parlament erobern.

Doch der Zulauf zu den Europaskeptikern dürfte auf der anderen Seite auch zur Gegenmobilisierung geführt haben: Mit deutlichen Gewinnen können auch die Liberalen in Europa rechnen – ebenso wie die Grünen.