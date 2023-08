Meduni-Wien-Rektor für stärkere Steuerung bei Fächerwahl von Ärzten

Schieflage bei Fächern

Die Zahl der Medizinerinnen und Mediziner sei in Österreich im internationalen Vergleich hoch und in den vergangenen Jahren noch gestiegen, betonte der Rektor im Interview mit der APA. Dass es dennoch einen Versorgungsmangel in bestimmten Bereichen gibt, sei aber offensichtlich. Dabei habe man nicht nur eine Schieflage zwischen öffentlichem und privatem System, sondern auch bei den Fächern.

Bei Fächern wie der Gerichtsmedizin, Pathologie oder Urologie sei der private Markt so attraktiv, dass die öffentliche Versorgung gefährdet sei, schilderte Müller. Einige Fächer seien einfach deutlich profitabler als andere. So gebe es ein Vielfaches mehr an plastischen Chirurgen als man für die öffentliche Versorgung bräuchte, während es etwa in der Kinder- und Jugendpsychiatrie viel zu wenige Ärzte gebe. Eine Idee zur Lösung dieses Problems wären laut Müller daher spezielle Gehaltsanreize für Mangelfächer.

