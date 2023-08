Kdolsky: Gesundheitssystem am Rande des Kollaps

Andrea Kdolsky sieht das heimische Gesundheitssystem am Rande eines Kollaps. Noch würden engagierte einzelne Ärzte, Pfleger und Pflegerinnen die Versorgung aufrecht erhalten, doch das werde nicht ewig so weiter gehen, sagte sie in der ZiB2 am Dienstagabend. Eine grundlegende Reform werde aber wohl erst gelingen, wenn die Probleme tatsächlich beim Patienten ankommen und jemand beispielsweis wirklich zu spät behandelt werde. So bitter dies auch sei.

Eine dieser grundlegende Reformen wäre für Kdolsky eine Steuerfinanzierung des Systems nach skandinavischem Vorbild mit Beitragsleistungen der Patienten. Dieses System würde nach ihrer Vorstellung das heutige Sozialversicherungssystem ablösen, bei dem viel zu viele Stakeholder mitreden würden und so jede Reform verunmöglichen. Ein Effekt wäre, dass der Gesundheitsminister wesentlich mehr Macht bekäme und damit aber endlich Entscheidungen - etwa gegen den Willen der Länder - treffen könnte.