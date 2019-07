Aufnahme zum Medizinstudium: „Einen Plan B gibt es nicht“

Die Ansage aus dem Lautsprecher läuft in Dauerschleife. Eine mechanisch klingende Frauenstimme weist darauf hin, dass alle Handys, Uhren, Taschenrechner und Jacken an der Garderobe abzugeben sind. Getränke und Lebensmittel dürfen nur in durchsichtigen Plastiksackerl mitgeführt werden. An den Sicherheitsschleusen drängen sich die Massen.

Die Atmosphäre in der Halle E des Messegeländes in Wien-Leopoldstadt gleicht am Freitagmorgen der eines Flughafens. Tatsächlich aber findet hier der Aufnahmetest für das Medizinstudium statt.

Sechs-Stunden-Test

Österreichweit haben sich 12.845 Menschen dem sechsstündigen Aufnahmetest an den Unis Wien, Graz, Linz und Innsbruck gestellt – das sind so viele, wie noch nie zuvor. Angemeldet haben sich rund 3.500 mehr, es sei aber die Regel, dass ein paar Tausend nicht erscheinen, heißt es von Seiten der MedUni. Abgefragt werden Grundlagen in Chemie, Biologie, Physik und Mathematik sowie kognitive und soziale Kompetenzen.