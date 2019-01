Uni-Rektor: „Haben echtes Qualitätsproblem im Gesundheitssystem“

Markus Müller zeigt Strategien gegen die Versorgungsengpässe auf.

KURIER: Laut OECD hat Österreich eine sehr hohe Ärztedichte. Die Ärztekammer warnt hingegen vor einem Ärztemangel. Wer hat recht?

Markus Müller: Ich bin ein gebranntes Kind, weil ich aus einer Generation komme, in der vor einer Ärzteschwemme gewarnt wurde. Es hieß, dass wir als Uni-Absolventen als Taxifahrer arbeiten werden. Mitte der 2000er-Jahre war dann schlagartig vom Ärztemangel die Rede. Laut nackten Zahlen sind wir aber sicher nicht unterversorgt.

Gibt es ein Verteilungsproblem?

Sowohl zwischen dem Spitals- und den niedergelassenen Bereich als auch zwischen ländlichen und städtischen Bereich. Auch in einzelnen Fächern gibt es Defizite. Allen voran in der Allgemeinmedizin, aber auch in vorklinischen Fächern wie Anatomie und Physiologie.

2017 brachten die heimischen MedUnis rund 1600 Absolventen hervor. Ist das genug?

Im internationalen Vergleich schon. Was aber auffällt: Ein Drittel unser Absolventen bleibt nicht in Österreich. Wir sind nicht einmal in der Lage, die österreichischen Absolventen im Land zu halten. Schon gar nicht schaffen wir es, aus dem EU-Raum einen Netto-Zuwachs an Ärzten zu kreieren. Das ist ein echtes Qualitätsproblem unseres Gesundheitssystems.

In Deutschland vergeben Spitäler Stipendien, um Jungärzte länger an sich zu binden. Wäre das ein Vorbild?

Für die Gesundheitsversorgung sind in erster Linie die Bundesländer verantwortlich. Sie waren es gewohnt, Ärzte im Überfluss zu haben. Aus der Sicht der Länder war es historisch oft ein Akt der Gnade, Jungmedizinern einen Turnusplatz zur Verfügung zu stellen. Andere Länder hatten hier immer schon einen anderen Zugang und werben auch jetzt intensiv um unsere Ärzte. Hier müssten sich die Bundesländer aktiver um die Rekrutierung von Medizinern kümmern.

Sollte man die Aufnahmetests für das Studium wieder abschaffen?

Damit fielen wir wieder in die 90er-Jahre zurück, als jeder Medizin studieren konnte und wir eine Massenuniversität waren. Jetzt hingegen haben wir die am besten ausgebildete Absolventen-Generation, die es jemals in Österreich gab. Das Studium ist durch den Kleingruppenunterricht und die frühe Integration in die klinische Routine deutlich besser geworden. Auch die Absolventenquote ist von unter 50 auf rund 95 Prozent gestiegen.