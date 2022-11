Medizin-Aufnahmetest: Sozialkompetenzen sollen künftig mehr zählen

Im Bildungsministerium hofft man, in den nächsten Wochen die Ergebnisse dieser Arbeiten vorstellen zu können. Bis Ende des Jahres sollen die Medizin-Unis dann per Verordnung die Inhalte des MedAT für kommendes Jahr festlegen, damit eine Umsetzung im Juli 2023 möglich ist. Inhaltliches Ziel sei es, dass im bestehenden Block zu sozialen und emotionalen Fähigkeiten die Anzahl der Fragen "signifikant erhöht" und dieser Bereich damit aufgewertet wird, so ein Sprecher des Bildungsministeriums zur APA.

Die Aufnahmeverfahren zum Medizin-Studium waren immer wieder Anlass für Debatten. Stand zuletzt vor allem die Zahl der Studienanfänger-Plätze im Fokus, geht es aktuell um inhaltliche Fragen. Auslöser war die Forderung des Generalsekretärs der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und Primar im LKH Hochsteiermark in Leoben, Reinhold Kerbl, nach einem verpflichtenden einjährigen Pflegepraktikum anstelle der Tests. Die konkrete Forderung fand in der laufenden Debatte kaum Unterstützer. "Die Pflege ist ein qualifizierter Beruf und kein Durchlaufposten für angehende Medizinstudent:innen", betonte etwa Elisabeth Potzmann, Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband, am Dienstag per Aussendung.