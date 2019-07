Medienbericht: IT-Unternehmer soll hinter "Zoom" stecken

Ein IT-Unternehmer, der seine Identität nicht preisgeben will, steckt laut Standard hinter dem in der Schweiz registrierten Recherche-Institut Zoom. Er beteuerte gegenüber der Zeitung, dass die Sache "in keiner Weise von einer Partei finanziert ist, sondern als zivilgesellschaftliches Projekt von mehreren Privatpersonen betrieben wird".

Zoom hatte via Twitter und über eine Internet-Seite Enthüllungen über das "Bro-Netzwerk" von ÖVP-Chef Sebastian Kurz und den Unternehmer Martin Ho lanciert und dabei auch Drogengerüchte in die Welt gesetzt.