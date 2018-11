Matteo Salvini soll "das Gesicht" des rechten EU-Wahlkampfs sein

Einen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl werden Europas rechtspopulistische Parteien nicht aufstellen. „Wir lehnen das ab“, erklärt der freiheitliche EU-Abgeordnete Georg Mayer. „Aber Salvini könnte das Gesicht des Wahlkampfes werden“, räumt er im Gespräch mit dem KURIER in Brüssel ein. Mayer spricht von einem „riesigen Potenzial“ rechter und EU-ablehnender Stimmbürger: „Keine Frage, wir werden einen EU-kritischen Wahlkampf führen. Kritik an der EU ist unser Alleinstellungsmerkmal.“ Mit den Worten „Es wird sich etwas Großes tun“ kündigt Mayer eine eigene rechte Fraktion im neu gewählten EU-Parlament an.

EU-interne Untersuchungen prognostizieren einen beachtlichen Zugewinn für rechtsnationale und populistische Parteien. Die bequeme Zusammenarbeit von Schwarz und Rot dürfte es im neuen Parlament nicht mehr geben, Allianzen mit mehreren Fraktionen werden nötig sein, um Mehrheiten zu bilden. ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas schüttelt entschieden den Kopf: „Mit den Rechten wird es keine Zusammenarbeit geben, niemals.“ Er geht von einem „Richtungswahlkampf“ aus.