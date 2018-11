Auch Rom steigt auf Druck der Lega aus UN-Migrationspakt aus

Nach Österreich, Ungarn, Tschechien, Schweiz, Slowakei und USA jetzt auch Italien: Die populistische Fünf Sterne- und Lega-Regierung von Premier Giuseppe Conte hat sich am Mittwoch gegen den UN-Migrationspakt ausgesprochen. Nun will man das Parlament darüber entscheiden lassen. Conte sagte jedoch bereits seine Teilnahme beim UN-Gipfel in Marokko (10. und 11. Dezember) ab, an dem der Migrationspakt unterzeichnet wird.

Das rechtlich nicht verbindliche Abkommen soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren. Gewohnt polternd äußerte sich Innenminister Matteo Salvini: „Ich bin absolut gegen den UNO-Migrationspakt. Ich sehe nicht ein, warum internationale Behörden Beschlüsse ergreifen sollen, die den einzelnen Staaten zustehen."

Dass die Fünf Sterne beim Migrationspakt plötzlich einen Rückzieher machten, sorgt selbst in den eigenen Reihen für Kopfschütteln. Denn beim Besuch bei den Vereinten Nationen in New York vergangenen September hatten Premier Conte und Außenminister Enzo Moavero bereits ihre Unterstützung für den Pakt zugesagt.