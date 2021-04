"Match gegen Virus nicht vorbei": Lockdown-Verlängerung fixiert

Regierung berät Freitag kommender Woche wieder

Der nächste Gipfel der Regierung in Sachen Corona findet Freitag kommender Woche (16. April) statt. Die Konferenz findet wieder per Video statt, auch Experten sind wie üblich zugegen. Es ist davon auszugehen, dass die Landeshauptleute ebenfalls am selben Tag zu Beratungen gebeten werden.

Nach dem letzten Gipfel vergangene Woche hatte Kanzler Kurz eine Öffnungskommission angekündigt, in der neben Branchenvertretern die Sozialpartner, Städte- und Gemeindebund sowie der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz (Hermann Schützenhöfer/ÖVP) vertreten sein sollen. Ziel sind Öffnungsschritte für Gastronomie, Tourismus, Kultur und Sport im Mai. Nunmehr sollen kommende Woche die Covid-19-Entwicklungen evaluiert werden.