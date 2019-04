Masterplan Pflege fehlt "Handfestes"

Die fünf großen Hilfsorganisationen Österreichs verlangen von der Regierung konkrete Schritte zur Umsetzung des angekündigten „Masterplan Pflege“. Unter anderem forderte die Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt ( BAG) bei einer Pressekonferenz am Montag eine bundeseinheitliche Harmonisierung von Angebot und Kosten, aber auch eine verstärkte Einbindung in die Gespräche.

Die in der BAG verankerten fünf Organisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz sowie die Volkshilfe betonten, es brauche - vier Monate nach Präsentation des „Masterplans“ - nun bald Handfestes. Caritas-Generalsekretär Bernd Wachter verwies auf den zu erwartenden starken Anstieg der Pflegebedürftigen: „Bereits fünf Prozent der Gesellschaft sind 80 Jahre und älter. 2050 werden es mehr als doppelt so viele sein - rund eine Million Männer und Frauen in Österreich werden dann 80 Jahre und älter sein.“