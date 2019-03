Pro & Contra: Wer zahlt die Pflege?

Agnes Streissler-Führer ist Ökonomin bei der Gpa-djp

Karl hat eine pflegebedürftige Mutter. Er verdient gut und seine Familie hat so viel Vermögen, dass Karl es sich leicht leisten kann, eine 24 Stunden Pflegerin zu finanzieren. Er weiß seine Mutter in guten Händen und freut sich darauf später das kaum angeknabberte Vermögen zu erben. Auch Karlas Mutter ist pflegebedürftig. Das Pflegegeld reicht nicht aus, die notwendigen Pflegeleistungen zu finanzieren. Karla wurstelt sich durch, indem sie möglichst wenig Pflegestunden in Anspruch nimmt und selbst einspringt – sie reduziert ihre Arbeitszeit. Das geht zulasten ihrer zukünftigen Pension und sie muss auch auf Ersparnisse zurückgreifen. Würden in Zukunft die steigenden Pflegekosten über die Sozialversicherung (gedeckelt mit der Höchstbeitragsgrundlage) finanziert, so würde Karl prozentuell weniger als Karla zahlen müssen. Wenn hingegen die Pflege steuerfinanziert wäre und alle Wohlhabenden über eine Erbschaftsteuer (die nicht höher sein muss als in anderen Ländern) einen fairen Anteil leisten, ist die Pflege finanzierbar, ohne dass Einzelne deswegen in Existenznöte geraten müssen. Allerdings: Die Finanzierung der Pflege ist eines. Solange wir aber nicht die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich deutlich verbessern, wird uns das dringend notwendige Personal fehlen. Wir dürfen nicht KlientInnen gegen PflegerInnen ausspielen, sondern müssen dafür sorgen, dass Pflegearbeit die materielle und immaterielle Wertschätzung erhält, die sie verdient.