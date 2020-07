Maske steht vor Comeback im Supermarkt - Kogler bremst bei bundesweiter Maskenpflicht

Wenn Kanzler Sebastian Kurz von den EU-Verhandlungen in Brüssel zurückkehrt, dann stehen die gleich die nächsten Verhandlungen an. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) wird Kurz noch heute Abend beraten, wie man die steigenden Corona-Infektionszahlen bekämpfen kann.

Aus Brüssel lässt Kurz seinem Koalitionspartner schon mal ausrichten, dass er will, dass er will, dass die "Maskenpflicht in bestimmten Bereichen wieder eingeführt wird". Außerdem will Kurz Druck machen, dass das Ampelsystem schneller zur Umsetzung kommt.

Kogler: Überlegung ist da, dass man im Supermarkt die Maske trägt

Vizekanzler Kogler nimmt dazu im KURIER-Interview Stellung. Er sagt: "Die Überlegung ist da, dass man in Supermarkt die Maske wieder tragen soll. Hat man keine Maske mit, sollten die Supermärkte die Masken wieder zur Verfügung stellen."