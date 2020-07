Zahl der aktuell Infizierten sinkt weiter

Heute Abend will die Regierungsspitze über die Wiedereinführung einer allgemeinen Maskenpflicht beraten. Fix scheint, dass es ein Comeback der Maske im Supermarkt geben wird.

Die genauen Pläne sollen dann am Montag präsentiert werden - mehr dazu lesen Sie hier.

Sie werden entscheidend auch von den jüngsten Entwicklungen der Zahlen abhängen. Nachdem es von Freitag auf Samstag einen leichten Rückgang der aktuell Infizierten gegeben hat (134 neue Fälle – 166 Genesene), verzeichnete das Gesundheitsministerium in den vergangenen 24 Stunden erneut einen leichten Rückgang der aktuell Infizierten. 82 Menschen in Österreich wurden in den vergangenen 24 Stunden positiv auf das Coronavirus getestet. 98 gelten wieder als genesen. Damit sind 1345 aktuell infiziert.

Die Wachstum im Viertagesschnitt beträgt 0,65 Prozent, in den vergangenen 24 Stunden 0,42 Prozent. Der letzte Todesfall wurde offiziell vor vier Tagen verzeichnet. Bisher starben insgesamt 711 Menschen mit oder am Coronavirus in Österreich.

Die meisten Fälle gab es in den vergangenen 24 Stunden in Wien (28) und Oberösterreich (20). Niederösterreich verzeichnete elf Fälle, Salzburg fünf, das Burgenland und die Steiermark jeweils einen. Gar keine Fälle wurden in Kärnten, Tirol und Vorarlberg registriert.