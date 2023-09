Erster öffentlicher Auftritt von Martin Selmayr nach "Blutgeld"-Sager

Eine Woche nach seinem "Blutgeld"-Sager ist EU-Botschafter Martin Selmayr am Mittwoch erstmals wieder öffentlich in Wien aufgetreten. Im Haus der Europäischen Union begrüßte er am Vormittag die Zuseher einer Liveübertragung der Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der EU.

Selmayr ging dabei nicht auf die Affäre ein, setzte aber ein Zeichen, indem er den ukrainischen Botschafter Wassyl Chymynez betont herzlich begrüßte.

➤ Mehr lesen: Nach "Blutgeld"-Sager: Selmayr nach Brüssel zitiert

Es sei "ein wichtiges Signal", dass Chymynez nun schon zum zweiten Mal an der Übertragung der Rede teilnehme, betonte Selmayr die Entschlossenheit der EU, mit ihrem Kandidatenland "solidarisch" und "ohne Zaudern" zusammenzuarbeiten.