Maiaufmarsch: Gudenus verwechselt säkulare Türken mit Islamisten

Ein Blick auf das Straßenbild zeigt: Zwei der drei von Gudenus veröffentlichten Fotos wurden in der Linzer Landstraße aufgenommen. Sie zeigen eine rund 15-köpfige Abordnung, die österreichische und türkische Flaggen schwenkt. Auf dem Foto vom Wiener Rathausplatz ist ein Mann mit einer türkischen Fahne zu sehen, auf der das Konterfei von Kemal Atatürk aufgedruckt ist. Atatürk gründete 1923 sowohl die türkische Republik, als auch die Republikanische Volkspartei (CHP).

Wiener SPÖ: Keine Erdogan-Fans

Der Sprecher der SPÖ Wien, Raphael Sternfeld, sagt auf KURIER-Nachfrage: "Ich biete dem Orbán-Freund Gudenus Nachhilfe in Außenpolitik an". Die CHP, die laut Sternfeld offenbar eine kleine Abordnung von Sympathisanten gestellt hat, ist eine "befreundete Organisation, die für eine säkulare, moderne, urbane Türkei steht und die Antithese zu Erdogan und dessen Politik darstellt."

Als kemalistische Partei tritt die CHP traditionell für die Wahrung der säkularen Staatsordnung Atatürks ein. Die derzeit größte Oppositionspartei der Türkei ist eng mit der Tageszeitung Cumhuriyet verbunden, die der Regierung Erdogan schon länger ein Dorn im Auge ist und mit mehreren Gerichtsprozessen konfrontiert ist.

In der Türkei werden am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abgehalten. Seit dem Bekanntwerden des Termins betonen vor allem ÖVP und FPÖ, dass man keinen türkischen Wahlkampf in Österreich dulde.

Gudenus wittert "Allianzen" mit Islamismus

Gudenus warf der SPÖ erst kürzlich in der ORF-Sendung "Im Zentrum" vor, "Allianzen mit islamistischen Bewegungen" zu suchen. In der Bundesparteizentrale weist man dies auf Nachfrage entschieden zurück. "Die SPÖ formt selbstverständlich keine Allianz mit Islamisten. Wir lehnen jede Form von Extremismus ab", heißt es.

Zudem verweist man in der Löwelstraße auf die Rede von Parteichef Christian Kern am 1. Mai. Darin wandte sich Kern explizit gegen Antisemitismus: "Ein Angriff auf unsere jüdischen Mitbürger ist ein Angriff auf uns alle." Ob dieser von rechtsradikaler oder islamistischer Seite komme, sei dabei egal.

Laut Angaben der SPÖ nahmen 120.000 Menschen an dem diesjährigen Maiaufmarsch in Wien teil.