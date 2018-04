"Infantile Positionen" – ORF-Diskussion um Kopftuchverbot

* Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Kopftuchdebatten sind üblicherweise Quotenbringer. Bei der ORF-Talkreihe „Im Zentrum“ diskutierte man am Sonntagabend über „eine Frage der Freiheit: Wie untragbar ist das Kopftuch?“ Aktueller Anlass war die Debatte um ein Kopftuchverbot in Kindergärten und Volksschulen, die vor einer Woche von der schwarzblauen Bundesregierung angestoßen wurde.

Die Diskussion verlief auf zwei komplett getrennten Ebenen: Die generelle Kopftuchdebatte spielt sich hauptsächlich zwischen der islamkritischen Autorin Zana Ramadani und der bloggenden Kopftuchträgerin Khola Maryam Hübsch ab, und zwar nach den bekannten Konfliktlinien. Da wird einerseits das Kopftuch als Symbol für überkommene patriarchische Strukturen und „Geschlechter-Apartheid“ abgelehnt. Die Gegenseite bezieht sich auf die individuelle Freiheit, seine Religion ausleben zu dürfen und auf eine in den Grundsätzen friedfertige Ausrichtung des Islam.

Während sich die beiden Gäste aus Deutschland gegenseitig scharf attackieren, verläuft die zweite Diskussionsebene, nämlich jene der aktuellen politischen Debatte in Österreich, gar nicht so ruppig wie man erwarten könnte.

Neos-Chef Matthias Strolz erklärt, er weise schon seit Langem darauf hin, dass bei der Integration Dinge falsch liefen und berichtet von Chauvinismus unter jungen Muslimen. Die Regierung aber beschränke sich auf symbolische Politik, ohne die Probleme an der Wurzel zu packen, kritisiert der Neos-Klubobmann.

Auch wenn Strolz seine Kritik vergleichsweise sachte platziert, löst sie bei FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus umgehend einen Beißreflex aus: „Herr Strolz versteht das Wort Integration nicht.“ Mit dem aktuellen Gesetzesvorhaben wolle man "junge Mädchen vor ihren Elternhäusern schützen“, sagt Gudenus.

Von Ehrenmord bis Zwangsverheiratung

Was folgt, ist ein ausführliches Referieren über Integration, was für Gudenus offensichtlich gleichbedeutend mit der Warnung vor einer drohenden „politischen und kulturellen Islamisierung“ ist. Er platziert gefühlt jedes Schlagwort der in den Jahren der blauen Opposition perfekt einstudierten Angstpolitik: „Zwangsbeschneidungen, Zwangsverheiratungen, Terrorismus, Nichtintegration ins Schulsystem und ins Arbeitsmarktsystem, Ehrenmorde“.

Auch das Verächtlichmachen wird aus dem Repertoire geholt: Der blaue Klubobmann findet es „arg und interessant, dass es so weit kommen konnte in Europa, dass wir immer mehr über Islamisierung sprechen müssen und über Burka, Kopftuch, Nikab und den ganzen Firlefanz.“

Aber dem nicht genug, holt Gudenus in seinem Eingangsstatement noch einen weiteren gut erprobten Knüppel aus dem Rhetorik-Sack: Die Diffamierung des politischen Gegners. Linke Parteien wie auch die SPÖ unter Christian Kern würden Allianzen mit islamistischen Bewegungen suchen, sagt Gudenus tatsächlich.

Die Wählerklientel der FPÖ ist also bereits nach zehn Minuten perfekt bedient und könnte jetzt den Fernseher ausschalten. Denn Gudenus trifft nicht auf besonders harten Widerspruch, weder vonseiten des Moderators noch von den vier Mitdiskutanten.

Immerhin: Moderator Tarek Leitner weist zumindest auf die Abwesenheit der angesprochenen SPÖ hin. Umso schwerer ist zu verstehen, dass die Opposition in diesem Fall von den Neos und nicht von der SPÖ vertreten wird. Denn auch im Folgenden reitet der in der Wiener Politik groß gewordene Gudenus unentwegt Angriffe gegen das „rotgrüne Wien“, wo „Sozialwohnungen und Mindestsicherung wie Milch und Honig fließen“. Auch hier keine Entgegnung der anderen Diskutanten.

Wer pointierte Reaktionen auf Gudenus‘ Aussagen sucht, wird nur in den sozialen Medien fündig. Auf Twitter reagierte etwa der Politikberater Rudi Fußi besonders heftig: „Mir ist jeder Flüchtling am A**** lieber als der Gudenus im Gesicht. Es ist inakzeptabel, dass derartige Hetzer in einer Regierung(spartei) unseres Landes sitzen.“ Die Ausfälligkeiten Fußis waren der Online-Krone sogar einen eigenen Bericht wert.