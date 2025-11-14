Das Ehrenamt gilt gemeinhin als Ausdruck bürgerschaftlichen Engagements. Der Begriff bezeichnet ein öffentliches Amt, das aus Überzeugung und großteils ohne Bezahlung ausgeübt wird. Doch die politischen und verbandlichen Strukturen Österreichs zeichnen ein anderes Bild. Zahlreiche Spitzenfunktionen, offiziell als ehrenamtlich geführt, sind mit beachtlichen Entschädigungen verbunden, wie zuletzt die Diskussion um Wirtschafts­kammerpräsident Harald Mahrer demonstriert hat.

Mahrer bezog für seine Rolle an der Spitze der Wirtschaftskammer monatlich 14.000 Euro. Für seine Tätigkeit als Obmann des ÖVP-Wirtschaftsbundes kamen weitere 6.000 Euro hinzu. Ergänzt wurde dies durch eine jährliche Aufwandsentschädigung von rund 88.000 Euro für sein Mandat im Generalrat der Österreichischen Nationalbank.



Das Wirtschaftskammergesetz sieht zwar eine ehrenamtliche Ausübung der Funktionen vor, eröffnet jedoch bei "erheblicher Inanspruchnahme“ die Möglichkeit finanzieller Abgeltung. Recherchen des Magazins profil zeigen, dass ähnliche Modelle auch in anderen Körperschaften üblich sind.

Landwirtschaftskammer und Bauernbund Der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich Josef Moosbrugger erhält eine Vergütung nach dem Schema eines Bundesbeamten der Dienstklasse IX, Gehaltsstufe 6. Das entspricht 11.539,90 Euro, vierzehnmal jährlich. Da Moosbrugger gleichzeitig die Vorarlberger Landwirtschaftskammer führt und auch dort bezahlt wird, reduziert sich die Entschädigung der Bundesorganisation auf derzeit 5.368 Euro pro Monat. Im ÖVP-Bauernbund, der prägenden Fraktion innerhalb der Kammer, gilt ebenfalls ein klares Vergütungsmodell. Bundesobmann Georg Strasser wird mit 4.630 Euro monatlich entschädigt, orientiert am früheren Gehalt als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, hieß es gegenüber profil. Als Nationalratsabgeordneter bezieht Moosbruger 2025 zusätzlich 10.351 Euro brutto, vierzehnmal im Jahr.

Arbeitnehmervertretungen Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl bezieht ein Einkommen von 14.492 Euro brutto, ebenfalls vierzehnmal jährlich. Zusätzliche Honorare aus weiteren Funktionen sind nicht bekannt. Der ÖAAB, der Arbeitnehmerbund der ÖVP, gewährt seinen Obleuten keine Funktionsentschädigungen. Obmann August Wöginger unterliegt darüber hinaus als Klubobmann der ÖVP im Nationalrat einem Berufsverbot für Nebeneinkünfte. Sein Bezug liegt bei 17.597 Euro im Monat (vierzehnmal jährlich).

Auch die FSG (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen) zahlt ihren Funktionären nichts zusätzlich. Vorsitzender Josef Muchitsch wird ausschließlich als Abgeordneter vergütet. Der SPÖ-nahe Pensionistenverband ersetze lediglich Reise- und Fahrtkosten, hieß es auf Anfrage vom profil. Industriellenvereinigung ersetzt Spesen Die Industriellenvereinigung hält gegenüber dem profil fest, dass sämtliche Führungspositionen ehrenamtlich ausgeübt würden. Es gebe weder Honorare noch pauschale Funktionszulagen, lediglich Spesenersatz. Da Vereine ihre Finanzen nicht detailliert offenlegen müssen, bleibt der tatsächliche Umfang der Rückerstattungen für die Öffentlichkeit allerdings schwer überprüfbar.

Wirtschaftsfraktionen in der WKO In der Wirtschaftskammer existieren neben dem Wirtschaftsbund noch mehr parteinahe Wirtschaftsfraktionen. Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV), die Freiheitliche Wirtschaft und die Neos-nahe UNOS geben an, dass ihre Funktionäre unentgeltlich arbeiten. Anders die Grüne Wirtschaft: Deren Vorsitzende Sabine Jungwirth erhält 3.400 Euro monatlich sowie 2.652,75 Euro als Bundesspartenobfrau - beide Beträge zwölfmal pro Jahr.