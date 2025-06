Bundesrat: SPÖ-internes Tauziehen um Christoph Matznetter

Ausgelöst durch das Ansinnen einiger Bundesländer, den Bundesrat und SPÖ-Bürgermeister von St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld), Christian Fischer , in diese Funktion zu wählen. Der 48-jährige Niederösterreicher hatte seine Ambitionen auf den Vorsitz mehrfach deponiert.

Die Idee der Länder kam nicht gut an

Bei den Genossen aus Wien dürfte das nicht sehr gut angekommen sein. Dort hatte man zu diesem Zeitpunkt bereits einen anderen Kandidaten im Köcher: den langgedienten SPÖ-Funktionär Christoph Matznetter. In der Sozialdemokratie ist der 66-jährige Politiker fast schon Urgestein, wenn man all die Funktionen aufzählt, die er schon innegehabt hat. 2007 und 2008 war er als Staatssekretär im Finanzministerium. In den Jahren 2017 und 2018 war er interimistisch sogar Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Bei der Wahl 2024 hatte er es nicht mehr in den Nationalrat geschafft, seit dem 10. Juni vertritt er nun die SPÖ Wien im Bundesrat.