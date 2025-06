Wahlsieg für Winkler: Das Ende einer langen Suche

Formal muss ein Parteitag das Votum der Mitglieder noch bestätigen, das wird im September erfolgen. Derzeit leitet Alois Stöger geschäftsführend die Geschicke der Partei. In die Landesregierung wird Winkler aber bereits am 3. Juli aufrücken und dort Michael Lindner als Landesrat ablösen.

Das Ergebnis steht am Ende einer langen Suche: Am 9. November des Vorjahres hatte der damalige SPÖ-Landesvorsitzende Lindner angekündigt, sich aus privaten Gründen aus der Politik zurückziehen zu wollen. Als Landesrat musste er mangels Nachfolger länger bleiben als geplant, an der Parteispitze löste ihn Stöger als geschäftsführender Chef ab. Seine Mission: einen neuen Vorsitzenden finden, der die SPÖ in die Landtagswahl 2027 führt und aus der Flaute der vergangenen Jahre holt.