"Mafia"-Vorwurf: Bohrn Menas wehren sich gegen FPÖ

Die Arbeit der "antikapitalistischen" Stiftung geriet durch die Causa um Lena Schilling , EU-Spitzenkandidatin der Grünen, an die Öffentlichkeit. Schilling hat sich bekanntlich per Unterlassungserklärung dazu verpflichtet, diverse Vorwürfe gegen die Bohrn Menas nicht mehr wiederholen zu dürfen. Etwa, dass Común wie eine "Mafia" agiere. Mittlerweile haben die Bohrn Menas Schilling auf Widerruf geklagt.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker hat 14 parlamentarische Anfragen an die Bundesregierung eingebracht. Und zwar wegen der gemeinnützigen Bundesstiftung Común des Ehepaars Sebastian und Veronika Bohrn Mena . Hafenecker will wissen, wie stark die Stiftung in dieser Legislaturperiode von welchen Ministerien finanziell oder in anderer Form unterstützt wurde.

"Vorwürfe entbehren jeglicher Grundlage"

Hafenecker will den "Mafia-Vorwurf" dennoch "transparent" aufklären. "Wofür die Stiftung ihre Gelder konkret verwendet, besonders in Hinblick auf die selbstdefinierten Aufgaben, ist für die Öffentlichkeit kaum [...] nachvollziehbar", heißt es in seinen Anfragen. Genau dagegen wehren sich wiederum die Bohrn Menas am Mittwoch via Aussendung.

Die Rechnungsprüfer der Kanzlei Baldinger und Partner würden die Stiftung seit ihrer Gründung, 2021, prüfen. "Im Zuge der Prüfung konnten wir feststellen, dass das Rechnungswesen ordnungsgemäß geführt wird. Nicht unerwähnt soll in diesem Zusammenhang bleiben, dass es sich um eine Bundesstiftung handelt, die auch der behördlichen Aufsicht unterliegt", so die Kanzlei. Zuletzt habe im November 2022 eine behördliche Prüfung "ohne jegliche Beanstandung" stattgefunden. Die Prüfberichte sind auf der Website der Stiftung abrufbar.