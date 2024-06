FPÖ will "Mafia"-Vorwurf gegen Bohrn Menas aufklären

Verwendung der Gelder für FPÖ "kaum nachvollziehbar"

Events der laut Eigendefinition "antifaschistischen" und "feministisch-emanzipatorischen" Stiftung, wie die Konsumdialoge in Steyr, werden von türkisen als auch grünen Ministerien unterstützt. Hafenecker will nun genau wissen, wie viel Geld die Stiftung von welchen Bundesministerien in Form von Aufträgen, Förderungen und anderweitigen Zuwendungen erhalten hat. Er hat deshalb am 28. Mai insgesamt 14 parlamentarische Anfragen an die türkis-grünen Minister gestellt.

"Wofür die Stiftung ihre Gelder konkret verwendet, besonders in Hinblick auf die selbstdefinierten Aufgaben, ist für die Öffentlichkeit kaum [...] nachvollziehbar", heißt es in der Anfrage. Die Stiftung habe mittlerweile nämlich drei Gesellschaften gegründet: die „Common Affairs GmbH" für Veranstaltungen, die „Común Media" für die Herausgabe von Medien und die „Común Gemeingut GmbH" für die Verwaltung von Beteiligungen und Immobilien. Teil der Anfragen ist auch, ob und – "wenn ja" – seit wann den Ressorts die Mafia-Vorwürfe bekannt sind.