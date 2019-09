Ludwig hält an Rendi-Wagner fest, aber Breitseite aus NÖ

Kurz nach 18 Uhr dann der Auftritt Rendi-Wagners, viel früher als eigentlich angekündigt. Unter viel Applaus mitunter von den roten Wahlhelfern, die „Menschlichkeit siegt“-Schilder hochhielten, marschierte sie mit ihrem Wahlteam – allerdings ohne Thomas Drozda – ins Wahlzelt. „Wir haben jetzt ein Ergebnis, ein Zwischenergebnis, und es ist nicht das, was wir uns gewünscht haben, nicht das, wofür wir gekämpft haben.“

So ehrlich müsse man sein, sagte sie, und die Tränen waren nahe. Es sei eine „schwierige Ausgangslage“ gewesen. Aber, sagte sie mit fester Stimme: „Wir haben auf die richtigen Themen gesetzt.“ Sie machte klar, dass sie ihren Sitz nicht zur Verfügung stellen wird: „Heute ist eine Zwischenstation. Dieser Weg der Menschlichkeit wird weiter gehen.“

Ob das die Parteigremien auch so sehen werden, wird sich schon heute zeigen. Ein Kronprinz oder eine Kronprinzessin ist derzeit aber nicht in Sicht. Und unter den Funktionären im SPÖ-Zelt war eher zu hören, dass eine Führungsdebatte das Letzte sei, was man jetzt brauche.