Ludwig an Bund: "Wollen gleich behandelt werden"

Die Bundeshauptstadt biete nicht nur Arbeitsplätze für 265.000 tägliche Einpendler aus der Ostregion, auch jeder vierte neu geschaffene Job entstehe in Wien, rechnete der Bürgermeister vor. Wien sei als einzige Großstadt Österreichs aber auch in einer Sondersituation. So ziehe die Stadt einerseits besonders hoch qualifizierte Menschen an, andererseits aber auch Menschen auf der Suche nach einer besseren Zukunft. Dadurch stehe man vor anderen Herausforderungen als der Rest des Landes. Dennoch: Man wolle nicht besser behandelt werden als die anderen Bundesländer, betonte Ludwig. Aber: „Wir wollen gleich behandelt werden.“

Der Hauptteil der Pressekonferenz war dann eine Leistungsbilanz des roten Wien. Und zwar wirklich nur des roten Wien: Denn während die Stadträtinnen Kathrin Gaal (Wohnen und Frauen), Ulli Sima (Umwelt und Stadtwerke), Peter Hacker (Soziales und Gesundheit), Veronica Kaup-Hasler (Kultur und Wissenschaft), Jürgen Czernohorszky ( Bildung und Integration) und Peter Hanke (Finanzen und Digitalisierung) die bisherigen Errungenschaften und weiteren Pläne in ihren jeweiligen Ressorts erläuterten, fanden die von der Grünen Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou vertretenen – nicht gänzlich unwichtigen – Themen Klimaschutz und Stadtentwicklung inkl. Verkehr keine Erwähnung.