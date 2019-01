Lösen Herbstferien Karfreitags-Dilemma?

Faßmann will den derzeitigen Fleckerlteppich aber „zeitnah“ beenden, heißt es aus dem Ministerium. Konkret: „Wenn es keine Einigung gibt, muss eine politische Lösung herbeigeführt werden.“ Sprich: Faßmann entscheidet.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

So oder so könnte die Bundesregierung mit der Einführung der Herbstferien zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn in beiden Varianten würden die schulautonomen Tage herangezogen, um die Herbstferien zusammenzubekommen. Darunter auch die bisher freien Dienstage nach Oster- und Pfingstmontag. Und damit wäre der Weg für einen Abtausch des Karfreitags mit dem Ostermontag frei, sollte ersterer in Folge des EuGH-Urteils vom Dienstag zum generellen Feiertag erklärt werden.

Das wäre wiederum die Wunschvariante der Wirtschaft, um das Feiertags-Dilemma zu lösen.