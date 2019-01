Karfreitag statt Ostermontag frei? Auch Beamten-Kosten im Fokus

Der Europäische Gerichtshof hat den Karfreitag zum Feiertag auf Antrag gemacht.

Die Rechtslage nach dem EuGH-Urteil: Jeder Arbeitnehmer kann bei seinem Dienstgeber einen freien Karfreitag beantragen. Dann muss der Dienstgeber entweder frei geben oder einen Feiertagszuschlag bezahlen.

Dieser Karfreitags-Feiertag auf Antrag bleibt so lange bestehen, bis der Gesetzgeber ein anderslautendes Gesetz beschließt. Das hat zur Folge, dass ein Sozialpartnerkompromiss in dieser Frage äußerst unwahrscheinlich ist. Denn warum sollten ÖGB und Arbeiterkammer, deren Mitgliedern der neue Feiertag praktisch in den Schoß gefallen ist, dieses Geschenk hergeben? Noch dazu im laufenden Arbeiterkammerwahlkampf? In Sozialpartnerkreisen wird daher mit einer Sozialpartnereinigung nicht gerechnet.

FPÖ nicht begeistert

Die Wirtschaft, die den zusätzlichen Feiertag wegen zu hoher Kosten strikt ablehnt, hofft daher auf die türkis-blaue Parlamentsmehrheit. Diese könnte den neuen Feiertag per Gesetz unterbinden. Doch erstens befinden sich auch ÖVP und FPÖ im AK-Wahlkampf – und der dauert über den Karfreitag – den 19. April 2019 – hinaus. Zweitens ist die FPÖ dem Vernehmen nach nicht begeistert, dass sie den Feiertag unterbinden soll. Drittens will man den Evangelischen den Karfreitag nicht wegnehmen (denn laut EuGH muss der Karfreitag für alle Feiertag sein oder für oder keinen).