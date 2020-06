Löhne: Wovon Spitzenpolitiker nur träumen

Transparenz beim Umgang mit öffentlichem Geld ist angesagt: Als eine Konsequenz aus den vielen Skandalen, die in der vergangenen Legislaturperiode aufgearbeitet wurden, wurde eine ganze Reihe von Transparenzgesetzen beschlossen. Minister dürfen keine Zuwendungen mehr annehmen (Anzüge und Homepages), Parteien müssen ihre Spenden und Wahlkampfausgaben dokumentieren, öffentliche Inserate sind zu melden, Abgeordnete müssen ihre Nebeneinkünfte offen legen.

Seit 1997 gibt es auch eine öffentliche „Bezügepyramide“, wo die Gehälter von Politikern, Rechnungshofpräsident und Volksanwälten festgelegt sind, jeder Cent ist auf der Homepage des Rechnungshofs nachzulesen.

Nur ein Bereich blüht weitgehend im Verborgenen: die öffentlichen Institutionen und ausgegliederten Verwaltungseinheiten (bei börsennotierten Unternehmen in mehrheitlichem Staatsbesitz stehen die Gehälter im Geschäftsbericht).

Der Rechnungshof darf generell nur die „Vollzeitäquivalente“ in öffentlichen Vorstandsetagen erheben und deren Durchschnittswert veröffentlichen. Also wenn etwa ein Vorstand aus vier Personen besteht, darf nicht ausgewiesen werden, wie viel jeder bekommt, sondern nur der Durchschnitt aus allen vier Gehältern. Die detaillierten Zahlen dazu finden Sie in der unten stehenden Tabelle.