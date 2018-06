Livestream: Liste Pilz - Pilz kommt zurück

Dass Stern nun auf das Mandat, das ihr nach Kolbas Rückzug zusteht, verzichtet, gilt als Überraschung. Auch in der Liste Pilz ist damit gerechnet worden, dass sie es annimmt.

Gestern hätte sich Pilz wegen übler Nachrede an Staatsanwalt Hans-Peter Kronawetter verantworten sollen, sagte sein Kommen aber ab - aus gesundheitlichen Gründen, wie eine Gerichtssprecherin der APA bestätigte. Sollte Pilz erneut ein Nationalratsmandat erhalten, würde der Prozess platzen.

Kronawetter hatte in der Causa Eurofighter die Anklage gegen den Werber Gernot Rumpold vertreten und musste sich von Pilz "Komplizenschaft" nachsagen lassen. Weil Pilz nun keine parlamentarische Immunität mehr genießt, beantragte Kronawetter die Fortsetzung des diesbezüglich eingeleiteten Verfahrens wegen übler Nachrede. Ein Gerichtstermin hätte eigentlich am Mittwoch in St. Pölten stattfinden sollen. Für Pilz gilt die Unschuldsvermutung.