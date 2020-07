Live: Tanner präsentiert Leitfaden für moderne Landesverteidigung

Es sollte selbstverständlich sein, dass das Bundesheer auch weiterhin alle in der Verfassung festgeschriebenen Aufgaben wahrnehmen werde, sagte Tanner. Gleichzeitig gab sie zu bedenken, dass man sich auch auf neue Herausforderungen vorbereiten müsse. "Das bedeutet nicht nur, neue Gerätschaften anzuschaffen, sondern auch unsere Struktur an die Herausforderungen anzupassen." Diese sei momentan noch immer stark auf ein Kriegsszenario an der österreichischen Grenze ausgerichtet - mit vielen Doppelgleisigkeiten in der Verwaltung und langen Befehlsketten

Was sind die konkreten Herausforderungen? Tanner nannte etwa 50 Cyberangriffe pro Tag in Österreich, Krisen und Katastrophen wie etwa die Corona-Pandemie, eine in die Jahre gekommene Infrastruktur sowie 8.000 Pensionierungen beim Bundesheer in den nächsten zehn Jahren.

Um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden, plant Tanner nun einige inhaltliche Schwerpunkte. Darunter etwa die Schaffung eines Cybersicherheitszentrums auf dem neuesten Stand der Technik. Statt wie gegenwärtig 20 Mitarbeiter, soll das Personal in diesem Bereich auf 250 Personen aufgestockt werden. Auch die ABC-Abwehr, sowie der Katastrophenschutz sollen ausgebaut werden.

Um die Miliz zu stärken, habe man 200 Millionen an zusätzlichem Budget "erkämpft", sagte Tanner.

Die Vorgeschichte

In einem Hintergrundgespräch hatte Tanner vergangene Wochen Pläne für das Zusammenstreichen der militärischen Landesverteidigung auf ein Minimum ankündigen lassen. Nach breiter und heftiger Kritik und einem Rapport bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen ruderte Tanner zumindest teilweise zurück. Die Landesverteidigung bleibe Kernaufgabe des Bundesheeres, versicherte sie und verkündete gleichzeitig, "selbstverständlich" würden keine Kasernen geschlossen.