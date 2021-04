Nach erster Comebackplan-Arbeitssitzung: Budget 2021 wird adaptiert

Es gehe darum, die 3,5 Milliarden Euro "klug und richtig zu investieren um gestärkt aus der Krise hervorzugehen, dafür haben wir in unserer ersten Arbeitssitzung den Grundstein gelegt", erklärte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Klimaschutz und Digitalisierung seien zwei Grundsäulen des Comeback-Plans. Dadurch könne nicht nur eine "zukunftsfähige Wirtschaft, sondern auch zukunftsfite Jobs" geschaffen. Genau in diese Richtung werde man in den nächsten Wochen arbeiten. Dabei gebe es laut Gewessler drei Schwerpunkte: Öffentlicher Verkehr, Digitalisierung von Schulen und Verwaltung und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. So wolle man "vernünftig und gerecht die Weichen in Richtung Zukunft legen", sagte Gewessler.