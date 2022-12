Gerhard Karner zieht Bilanz über seine ersten 365 Tage

Der Kampf gegen illegale Migration, das Vorgehen gegen Cyber-Kriminalität und der Kampf gegen Extremismus sind, so der Innenminister, die Schwerpunkte seines ersten Arbeitsjahres gewesen, der Zahlen sprechen lässt.

Bis dato gab es 1.110 Aufgriffe an den Grenzen Österreichs. Anfang November gab es 700 Aufgriffe pro Tag - derzeit seien es rund 200, führt der ÖVP-Minister weiter aus. 640 Schlepper sind bisher aufgegriffen und festgenommen worden. Von Jänner bis Oktober wurden in Österreich 92.000 Asylanträge gestellt, führt Karner weiter aus.

89.000 Menschen haben in Österreich einen Vertriebenen-Status, so der ÖVP-Minister weiter, der sich in diesem Zusammenhang bei den NGOs und Ehrenamtlichen bedankt.