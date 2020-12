LIVE: Justizministerin geht in die Babypause - wer übernimmt Ressort?

Justizministerin Alma Zadic gibt einen Rückblick auf das Jahr in der Justiz und gewährt einen Ausblick in die kommenden Wochen. Da die Grün-Politikerin in wenigen Wochen ihr erstes Kind erwartet, wird Vizekanzler Werner Kogler ihre Ressort-Agenden übernehmen.

LIVE - Details dazu in einer Pressekonferenz ab 9 Uhr. Der KURIER berichtet.