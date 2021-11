Das sind die neuen Corona-Hilfen

Aufgrund der aktuell verkündeten Maßnahmen werden weiter Hilfsinstrumente "scharf geschalten", so ÖVP-Finanzminister Blümel eingangs. "Wenn Fehler passiert sind, dann tut mir das leid", so der Minister auf Nachfrage, ob die Regierung Fehler begangen hat in der Pandemiebekämpfung. "Es ist für uns alle herausfordernd und hochfrustrierend." Seine Aussagen aus dem Herbst, "die Pandemie ist vorbei", will Blümel auf Nachfrage nicht revidieren. Die Pandemie sei in wirtschaftlichen Belangen zum nämlichen Zeitpunkt auch tatsächlich beendet gewesen. Wie auch alle Wirtschaftsforschungsinstitute und die EU-Kommission sagten, so Blümel.

Die wirtschaftlichen Hilfen werden nur funktionieren, wenn sich alle an die Regeln halten, so Blümel - der damit auch Strafen und Rückerstattungen in Aussicht stellt, sollten Hilfen zu Unrecht in Anspruch genommen werden. Es gibt eine Überschreitungsermächtigungen von 5 Milliarden Euro im Budget vorgesehen. Die aktuell verkündeten Maßnahmen sind im Budget abgedeckt, so Blümel.

Jeder zweite Wintersport-Urlaub finde in Österreich statt, genau deshalb, so der Finanzminister, seien die nun verlängerten Wirtschaftshilfen essentiell.