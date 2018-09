Live aus dem BVT-Ausschuss: Die Rolle der EGS bei der Razzia

"Die EGS ist jene Einheit, der man sagt: ,Hinter dieser Mauer ist ein Drogendealer'. Dann gehen sie mit dem Kopf durch die Wand und nehmen ihn fest" - so charakterisieren viele Polizeibeamte die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS). Die Beamten haben jedenfalls viele Erfolge damit zu verzeichnen, allerdings gibt es auch Kritik an deren (zu?) harter Vorgangsweise. Manche innerhalb der Polizei meinen, die Truppe wurde politisch für die Razzia im BVT missbraucht. Dass die EGS-Beamte sich ausgerechnet von jener Anwaltskanzlei in den Ausschuss begleiten lassen, die etwa Klagen für Innenminister Herbert Kickl und andere FPÖ-Politiker einbringt, sorgt allerdings mancherorts für Kopfschütteln.

An Tag drei und vier des Ausschusses werden vier Beamte der EGS aussagen, allen voran deren Chef Wolfgang Preiszler. Rund um den Einsatz gibt es noch zahlreiche Ungereimtheiten. Um 15 Uhr wurde protokolliert, dass Preiszler angeblich genau Angaben über die Büros im BVT machen sollte. Bei einer Besprechung um 18 Uhr musste die Razzia hingegen mit Googlemaps geplant werden. "Ohne den Kollegen in der Sicherheitszentrale hätten wir die Durchsuchung nicht durchführen können", sagte ein EGS-Mann im Vorfeld zum KURIER.

„Mitarbeiter von Ministerien oder Behörden, Vertreter politischer Parteien oder Interessensvertretungen sind grundsätzlich vom Zutritt zum Medienraum ausgeschlossen“, wurde für den heute fortgesetzten Untersuchungsausschuss des BVT vom Parlament mitgeteilt. Wie berichtet, hatten sich zu Beginn drei Mitarbeiter des Innenministeriums unter die Journalisten gemischt, bei einem vierten soll es beim Versuch geblieben sein.

Heute starten die Zeugenbefragungen (und der KURIER-Liveticker) um 10 Uhr zunächst mit der Befragung von Andreas Wieselthaler, dem Chef des Bundesamtes zur Korruptionsbekämpfung (BAK). Gegen 13 Uhr soll Thomas T., Sicherheitsbeauftragter des BVT, Auskunft geben, bevor um 16 Uhr EGS-Mann Gernot S. zu Wort kommt. Die Highlights lesen sie hier jeweils aktuell zusammengefasst und im Liveticker ab 10 Uhr: