Lindner: „Geldgier ist mir zu banal“

KURIER: Frau Lindner, Sie werden nach Ihrem Entschluss, wilde Abgeordnete zu werden, als geldgierig und unehrenhaft bezeichnet. Wie lange wollen Sie diesen „ Shitstorm“ noch aushalten?

Monika Lindner: Solange er auszuhalten ist. Dieser Sturm der Entrüstung ist mir aufgezwungen worden, weil mich niemand gefragt hat, was ich wirklich machen will. Es war sofort die Behauptung da: „Sie will nur das Geld.“ Das ist doch banal. Kein Mensch hat mich gefragt: Was haben Sie vor mit dem Geld? Was haben Sie überhaupt im Parlament vor? Welche Themen sind Ihnen wichtig?

Rücktritt kommt nicht infrage?

Nein, und wenn man meinen Lebenslauf kennt, dann weiß man, dass ich so eine Causa Prima schon einmal hatte. Ich habe das nun einmal begonnen und da muss ich jetzt durch. Schauen Sie, mir war völlig klar, dass die Entscheidung Kritik ernten wird. Das hat schon begonnen, als ich zur Liste Stronach gegangen bin. Auch da wusste ich, dass viel Erstaunen, viel Überraschung, viel Kritik kommen wird. Dann folgte der Vertrauensbruch mit der Aussage von Robert Lugar, dass ich die „Speerspitze gegen ÖVP und ORF“ sein soll. Bei so einem groben Vertrauensbruch ist mir gar nichts anderes übrig geblieben, als „Halt“ zu sagen. Aber ich war schon auf der Liste und da gab es nichts mehr zu rütteln.

Sie haben in einer Aussendung behauptet, dass Sie das Mandat nicht annehmen werden. Wie kam es zu dem Umdenken?

Erstens ist viel Zeit vergangen und ich bin auf diese Liste nicht aus Jux und Tollerei gegangen. Sondern ich ließ mich aufstellen, weil ich gesehen habe, dass es viele Punkte im Ehrenkodex gibt, mit denen ich mich anfreunden kann. Außerdem war mein Wunsch, in die Politik zu gehen, schon nach meinem ORF-Abgang da. Aber ich wurde nie gefragt, dann kam das Angebot von Frank Stronach und da habe ich mir gedacht: „Okay, das mache ich jetzt.“ Nach meiner Absage bekam ich Informationen, dass rechtliche Möglichkeiten existieren, als freie Abgeordnete zu gehen.

Verraten Sie uns, was wollen Sie mit dem Abgeordneten-Gehalt von knapp über 8000 Euro brutto machen? Werden Sie es spenden?

Gespendet habe ich mein ganzes Leben lang. Mit dem, was von den 8000 Euro übrig bleibt, muss und werde ich mir eine Infrastruktur für meine Arbeit als Abgeordnete erstellen. Ich brauche Mitarbeiter, die für mich recherchieren, ich muss mir juristischen Rat holen, ich brauche einen Wirtschaftsexperten. Ich muss mir alle Strukturen, die normalerweise ein Klub hat, selber errichten. Und wenn ich von meinem privaten Geld etwas dazusteuern muss, dann werde ich das auch tun. Und ich rechne damit – zumindest am Anfang. Denn ich will nicht als Abstimmungsmaschine zur Verfügung stehen, die ihre Hand hebt. Ich werde auch in Ausschüsse gehen und zuhören, auch wenn ich keine Frage stellen darf.

Glauben Sie wirklich, dass der Parlamentarismus einer wilden Abgeordneten eine Chance gibt? Sie werden in der letzten Reihe sitzen, haben kaum Rechte. Was bringt das?