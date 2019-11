"Liederliche Lieder": Burschenschafter verwehren sich gegen Skandalisierung

In der Affäre um das Liederbuch einer steirischen Verbindung, das antisemitische und rassistische Passagen enthält und im Besitz des freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Wolfgang Zanger ist, haben sich am Dienstag auch die steirischen Burschenschafter zu Wort gemeldet. In einem Offenen Brief wehren sie sich "gegen den Versuch, aus historischen Liedertexten einen Skandal zu machen".