FP und VP-nahe Verbindungen haben „Heil Hitler“-Lied in Büchern

Der Vorsitzende des Altherrenlandesbundes Steiermark des ÖCV bestätigt, dass das Lied in früheren Auflagen des Kommersbuches zu finden war. „Es gibt drei Auflagen. In letzterer ist das Lied gar nicht mehr enthalten, in jener von 1983 schon, aber mit einem Verweis auf den historischen Bezug.“ Unter den rassistischen Strophen steht zu lesen: „Dieser parodistische Text zur älteren Melodie bespöttelt übertriebene Deutschtümelei, insbesondere Nazismus und Rassenlehre.“