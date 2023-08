Liebesfotos von Dornauer und Postfaschistin polarisieren im Netz

Tirols stellvertretender Landeshauptmann Georg Dornauer (SPÖ) sorgt wieder für Schlagzeilen - mit seinem Privatleben. Vor zwei Wochen wurde publik, dass der Sozialdemokrat mit einer Abgeordneten der postfaschistischen Regierungspartei von Premierministerin Giorgia Meloni liiert ist. "Zwei Herzen vereint, zwei verschiedene Parteien", sagte die 41-jährige Alessia Ambrosi damals einer italienischen Zeitung.

Zwar bat Tirols SPÖ-Chef darum, seine Privatsphäre zu respektieren ("Das eine ist die Politik, das andere eine private Beziehung"). Ganz intim wollen Dornauer und Ambrosi ihre Beziehung jedoch wohl nicht halten: Am Dienstag postete die Italienerin ein Foto, das die beiden in freizügiger Badekleidung küssend am Strand zeigt. Ihren Followerinnen und Followern wünschte Ambrosi alles Gute zu Ferragosto. Ein zweites Bild zeigt ein Selfie mit Sonnenbrillen im Schwimmbad.