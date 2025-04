Leonore Gewessler: "Es muss sich niemand vor mir fürchten"

Die Geschichte habe ich anders in Erinnerung: Die Ostregion hat sich damals gesträubt, also haben Sie sich hingestellt und gesagt: Okay, dann machen wir’s ohne euch. Das hat Druck erzeugt.

Wir hatten damals mit sechs Bundesländern eine super Lösung und ich wollte die Menschen nicht länger warten lassen, denn das Klimaticket ist ja genau für sie da. Für die anderen Länder haben wir uns die Zeit genommen, noch eine gute Lösung zu finden.

Mittlerweile ist das Klimaticket von allen – auch der ÖVP – als gute Sache anerkannt. Muss man die Menschen manchmal zu ihrem Glück zwingen?

Nein, ich finde, man muss in der Politik vor allem einmal zuhören und verstehen, was die Menschen bewegt, denn sie erwarten sich Lösungen. Ich werde die nächsten Monate viel unterwegs sein in Österreich und abholen, was sich die Menschen von den Grünen erwarten.