Marterbauer beliebtester Minister, Kickl verliert Vertrauen

Die neue Bundesregierung wird von der Wählerschaft mit einem gehörigen Vertrauensvorschuss empfangen. Im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex liegt mehr als die Hälfte der Regierungsmitglieder im Plus , was zuletzt 2020 nach der Angelobung der türkis-grünen Regierungsmannschaft 2020 - noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie - der Fall war.

Altgediente schneiden schlechter ab

Weniger gut sieht es für bisherige Regierungsmitglieder aus, unter denen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig mit einem Saldo von -5 noch am besten abschneidet. Auch er konnte sich gegenüber dem August des Vorjahres aber um zehn Punkte verbessern. Ähnlich sieht es für Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) oder Integrationsministerin Claudia Plakolm (ÖVP) aus. Auf den hinteren Plätzen rangieren auch die Chefs von SPÖ und Grünen, Andreas Babler (-19) und Werner Kogler (-13), auch sie aber mit Zuwächsen.

An der Spitze und am Ende der Vertrauenspyramide hat sich seit dem letzten Index im August 2024 wenig geändert. Bundespräsident Alexander Van der Bellen steht mit einem Vertrauenssaldo von plus 24 (um 7 Punkte besser als zuletzt) wie immer ganz oben und hat sich von seinem Tief im Zuge des Regierungsbildungsauftrag erholt. Knapp hinter ihm folgt die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ).