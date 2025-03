SPÖ-Minister Hanke: "Werde mir Lobautunnel ehrlich und neutral anschauen"

© Kurier/Juerg Christandl

Der Verkehrsminister will in einigen Monaten über die umstrittene Wiener Nordostumfahrung entscheiden und erzählt, was ihn mit seiner Vorgängerin Leonore Gewessler verbindet.