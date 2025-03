Lobautunnel: Bau rückt wieder näher

Nur Grüne dagegen

Was am Mittwoch im Parlament dafür klar wurde: SPÖ, ÖVP, Neos, aber auch die FPÖ sprechen sich für den möglichst baldigen Bau des Tunnels aus.

Die Grünen sind die einzigen, die vehement gegen die Umsetzung des Projekts sind. Es war ihre Klimasprecherin, die ehemalige Klimaministerin Leonore Gewessler, die die zehnseitige Anfrage mit 37 Fragen an Hanke (SPÖ) eingebracht hatte. Gewessler hatte in ihrer Zeit im Ministerium versucht, das Projekt in der Schublade verschwinden zu lassen. Geglückt ist ihr das nicht, weil es bereits in einem Gesetz steht – weshalb man Gewessler hier einen Rechtsbruch in ihrer Amtszeit angelastet hatte.