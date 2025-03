"Betonfantasien der Regierung": Gewessler kämpft weiter gegen Lobautunnel

Eines der umstrittensten Bauprojekte der vergangenen Jahre steht am Mittwoch im Fokus der aktuellen Stunde im Parlament: Die Grünen bringen eine dringliche Anfrage zum Bau des Lobautunnels an Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) ein. Das Projekt, gegen das es massive Umweltschutz-Bedenken gibt, wurde von dessen Vorgängerin Leonore Gewessler (Grüne) gestoppt. Die Dreierkoalition will es jetzt wiederaufnehmen, um den Nordosten Wiens verkehrstechnisch zu entlasten.