Lobautunnel: Europäischer Gerichtshof als nächster Stolperstein

Der Jubel in Teilen Wiens war groß, als Peter Hanke , vormals SPÖ-Finanzstadtrat, zum Infrastrukturminister aufstieg - vor allem, weil er sich für den lange sehnsüchtig erwarteten Lobautunnel aussprach. Zur Erinnerung: Seine Vorgängerin Leonore Gewessler (Grüne) hatte ihn und andere Straßenbauprojekte auf Eis gelegt.

Aktuell laufen für den noch naturschutz- und wasserrechtliche Beschwerdeverfahren beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG). Weiters wurden zwei Projektänderungen von der Asfinag selbst beim zuständigen Ministerium eingereicht, die der "Anpassung an den aktuellen Stand der Tunneltechnik, sowie einer Konkretisierung der Anzahl der beim Bau notwendigen LKW-Transportfahrten", dient, wie es bei der Asfinag heißt.

Die Behördenverfahren sind grundsätzlich noch nicht abgeschlossen. Das liegt im Übrigen aber nicht am Gewessler-Stopp, die Verfahren wurden laufend weitergeführt, wie auch von der Asfinag bestätigt wird.

Eine mögliche weitere Verzögerung hat sich nun aufgetan: Wie die Umweltorganisation Virus in einer Aussendung mitteilt, hat das BVwG nun den europäischen Gerichtshof (EuGH) eingeschaltet, das wird dort auf Anfrage der APA auch bestätigt.

2018: Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt die Baugenehmigung in letzter Instanz. Baustart soll nun 2019 sein, veranschlagt sind 1,9 Milliarden Euro

Man wolle aber im kommenden EuGH-Verfahren "selbstverständlich umfassend Stellung nehmen und konstruktiv an einer möglichst raschen Klärung der unionsrechtlichen Fragen mitwirken".

Bei der Asfinag sieht man das naturgemäß anders: "Die Unions-Konformität wurde auf nationaler Ebene 2018 bereits einmal geprüft und damals bestätigt", heißt es in einer Stellungnahme gegenüber dem KURIER.

Durch die Einschaltung des EuGH seien alle Verfahren ruhend gelegt, sagt Rehm. "Mit einer Entscheidung ist erst in 1,5 bis 2 Jahren zu rechnen. So schnell, wie es heißt, können die Bagger also nicht anrollen."

Weiterführung der Verfahren soll angeregt werden

Bei der Asfinag blickt man entspannter in die Zukunft. Dort will man beim BVwG nun eine einstweilige Weiterführung der dort anhängigen Verfahren - eben Naturschutz und Wasserrecht - anregen, damit es in diesem Zusammenhang zu möglichst wenigen Verzögerungen kommt.