Causa Schilling: Presserat rügt Bericht über Bohrn Menas

Der Presserat rügt die Kronen Zeitung für eine nicht eingeholte Stellungnahme. In einem im Mai veröffentlichten Artikel namens "Ehepaar mit strittigem Ruf" hatte die ehemalige Liste Pilz-Politikerin Martha Bißmann Vorwürfe gegen Sebastian Bohrn Mena erhoben. Dieser kam jedoch nicht zu Wort, was ein Verstoß gegen Punkt 2.3 des Ehrenkodex für die österreichische Presse sei, befand das Selbstkontrollorgan.

Bißmann zog 2017 nach dem Mandatsverzicht von Peter Pilz für die Liste Pilz in den Nationalrat ein. 2018 wurde sie aus der Partei ausgeschlossen, wofür sie in dem Krone-Artikel ihren damaligen Referenten Bohrn Mena mitverantwortlich macht. So habe er ihr nach ihrer Weigerung, Pilz ihr Mandat zu überlassen, quasi eine Falle gestellt.

Er soll ihr eine gefälschte Webseite zu einem angeblichen Auftritt von Pilz in der ZiB 2 gezeigt haben, um sie zu einem vorschnellen Handeln zu bewegen - konkret eine Liste mit Forderungen für die Mandatsübergabe abzuschicken, die kurz darauf an die Medien geleakt wurde und in einen "Shitstorm" gegen sie resultierte.