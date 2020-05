Leitl sieht Rückenwind durch OECD: „Antrittsalter anheben“

Maßnahmen zur Anhebung des Pensionsantrittsalters, mit dem Österreich in der OECD auf dem achtletzten Platz liegt, fordert die Leiterin der Abteilung Sozialpolitik der OECD, Monika Queisser. Es habe zuletzt zwar wesentliche Reformen gegeben und eine merkbare Aufwärtstendenz, sagte Queisser , es bleibe aber noch einiges zu tun, um das faktische Pensionsalter näher an das gesetzliche zu bringen.

Die OECD-Expertin empfahl am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal" auch eine raschere Angleichung des Frauenpensionsalters an jenes der Männer und griff damit eines der heißen Themen in den Koalitionsverhandlungen auf: "Wir arbeiten bei der OECD sehr viel zum Thema Gleichstellung von Männern und Frauen. Und unsere Zielsetzung gerade bei rasch alternder Bevölkerung ist, dass Frauen stärker, besser und nachhaltiger in den Arbeitsmarkt integriert werden und dazu gehört auch, dass sie das gleiche Rentenalter wie Männer haben und dass es da keine Diskriminierung gibt. Man sollte darauf hinwirken, dass das Rentenalter möglichst rasch angeglichen wird", lautet die Empfehlung der OECD-Expertin.