Integrationsexpertin über Leitkultur: "Es geht um Würde und nicht um Ehre"

Ich verstehe das. Ich selbst bin 1993 nach Österreich geflüchtet. Meine erste Sozialisierung war nicht hier, aber ich konnte an ein langes, geschichtliches und kulturelles Erbe anknüpfen und mich weiterentwickeln. Ich glaube, dass man sich als Zuwanderer und Zuwanderin Gedanken darüber machen sollte, was einen hier in Österreich erwartet, wenn man dazu in der Lage ist. Wovon kann ich profitieren? Welche kulturellen Eigenheiten gibt es? Kann ich diese überhaupt annehmen?

Ist das ein Appell, sich zu überlegen, in welches Land man zieht und ob man überhaupt nach den hiesigen Regeln leben will?

Ja, ich denke, dass es zu wenig passiert, daher finde ich die Debatte notwendig und auch fair den Zuwanderern gegenüber. Wer nach Österreich kommt, schlüpft in eine neue Rolle. Daher braucht er oder sie Orientierung.

Und dafür soll er/sie an der Grenze dann zehn Leitkultur-Gebote in die Hand gedrückt bekommen?

Nein, natürlich ist das ein Prozess, und er ist nicht leicht. Es soll ein faires Angebot sein, eine neue Chance zu ergreifen und sich individuell zu entfalten, frei von kollektiven Gruppenzwängen der Herkunftsgesellschaften. Die Zeitspanne, bis man Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich entwickelt hat, ist unterschiedlich. Ich bin jedenfalls dankbar für jede Unterstützung, die ich nach meiner Flucht bekommen habe, und fühle österreichisch-patriotisch.